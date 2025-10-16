Глава МО Украины сообщил о поставках оружия почти на $500 млн

Обязательства союзников Украины по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили всего $422 млн. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

До этого постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Уитакер отметил, что «если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников – инвестировать в PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)».

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой оборонной договоренности с одной из европейских стран, которая будет оглашена на следующей неделе.

Ранее шеф Пентагона анонсировал увеличение «огневой мощи» Украины.