Зеленский высказался о странах, не присоединившихся к программе помощи Украине

Зеленский упрекнул страны НАТО за отказ от участия в закупке оружия США для них

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга упрекнул некоторые страны-участницы североатлантического альянса (НАТО) в отказе от участия в программе по закупке американского оружия для Украины, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Если быть откровенным: не все страны, даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике и публично, сейчас уже присоединились к программе PURL», — сказал он.

По его словам, в связи с тем, что так мало стран присоединились к инициативе, некоторые страны вынуждены платить деньги на поставки Киеву по второму кругу в рамках этой программы.

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что обязательства союзников Киева по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили $422 млн.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости. Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО передает Украине списанное оружие.