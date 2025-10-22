Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Католикос всех армян Гарегин Второй (Ктрич Нерсисян) лишен сана и захватил патриарший престол. Его слова привет «Интерфакс».

«Ктрич Нерсисян лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Я, как верующий последователь Армянской Апостольской церкви, с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян давно лишен сана и не является представителем духовенства», — сказал Пашинян.

Премьер Армении добавил, что Католикос «должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети».

16 октября в духовном центре Первопрестольного святого Эчмиадзина заявили, что правящая политическая сила Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна осуществляет план, направленный на разрушение Армянской церкви.

Поддержавшее церковь движение Карапетяна сообщило, что собирается отстранить от власти партию Пашиняна путем выборов.

Ранее на племянника католикоса всех армян завели уголовное дело.