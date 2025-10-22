На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Католикос всех армян лишен сана

Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана
close
Sergei Grits/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Католикос всех армян Гарегин Второй (Ктрич Нерсисян) лишен сана и захватил патриарший престол. Его слова привет «Интерфакс».

«Ктрич Нерсисян лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Я, как верующий последователь Армянской Апостольской церкви, с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян давно лишен сана и не является представителем духовенства», — сказал Пашинян.

Премьер Армении добавил, что Католикос «должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети».

16 октября в духовном центре Первопрестольного святого Эчмиадзина заявили, что правящая политическая сила Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна осуществляет план, направленный на разрушение Армянской церкви.

Поддержавшее церковь движение Карапетяна сообщило, что собирается отстранить от власти партию Пашиняна путем выборов.

Ранее на племянника католикоса всех армян завели уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами