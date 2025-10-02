В Европе заявили, что война может начаться «сегодня вечером»

Генерал армии Франции Шилль: Европе нужно быть готовой к войне сегодня вечером

Европе нужно быть готовой к боевым действиям уже «сегодня вечером», заявил начальник штаба армии Франции Пьер Шилль. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

«Будьте готовы к бою в любое время, и сегодня вечером, если это необходимо», — отметил он.

Как пишет Valeurs Actuelles, по словам Шилля, на российские учения «Запад-2025», в которых в середине сентября было задействовано 100 тыс. человек, французская армия ответит в ноябре «стратегическим сигналом»: участием в учениях НАТО «Дакийская осень».

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в Европе идет гибридная война.

1 октября на неформальном саммите европейских лидеров в Копенгагене Фредериксен обратилась к НАТО с призывом усилить ответ на действия РФ в противостоянии с коллективным Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. При этом политик не привела никаких фактов, которые доказали бы причастность России к инцидентам с обнаруженными в ряде европейских стран беспилотниками.

Ранее в Дании прошли учения по отражению атак дронов.