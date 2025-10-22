«Они уже проиграли»: в Госдуме раскрыли, кто хочет сорвать встречу Путина и Трампа

Европейцы готовы пойти на любые провокации, чтобы сорвать встречу президентов России и США. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, шанс на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа все еще есть, несмотря на заявления последнего.

«Трамп заявил, что не хочет «тратить время впустую» и решение о возможной встрече объявит в течение нескольких дней. Вполне в его духе. Не стал бы рассуждать о смене позиции. Представители российской стороны говорят о продолжении подготовки саммита и предостерегают от фейков и вбросов. Шансы, уверен, есть. Но не все хотят этой встречи. Европейская «партия войны», безусловно, готова пойти на любые провокации, чтобы сорвать российский саммит. Это очевидно по серии заявлений евробюрократов, таких как Каллас. Только вчера британское правительство распространило русофобское и далекое от целей достижения мира коллективное заявление европейских ястребов вместе с Зеленским. Противников нормализации российско-американского диалога достаточно. Так же, как и тех, кто не хочет и боится установления мира на Украине, потому что рискует потерять поставленные на карту анти-России политические карьеры. Но на самом деле, они уже проиграли, добившись только крупнейшего кризиса безопасности в Европе», — сказал он.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились об очной встрече в Венгрии. В Кремле уточнили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

21 октября телеканал CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора глав внешнеполитических ведомств РФ и США американские чиновники пришли к выводу, что российские власти по-прежнему придерживаются своих «максималистских требований» в отношении Украины. Как рассказал источник, в связи с этим Рубио вряд ли будет рекомендовать хозяину Белого дома проводить саммит с российским лидером на следующей неделе.

Кроме того, журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома утверждал, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Впоследствии специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка встречи в Венгрии продолжается.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.