Вучич рассказал о теракте около здания парламента Сербии

Вучич заявил, что перед зданием парламента Сербии в среду произошел теракт

Перед парламентом Сербии в среду, 22 октября, произошел теракт. С подтверждением таких сообщений в СМИ выступил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Приношу извинения за то, что должен буду покинуть это дивное собрание. Причина - террористический акт, который произошел перед Народной Скупщиной», — подчеркнул он.

22 октября в Белграде 70-летний мужчина открыл стрельбу и поджег палатку сторонников президента Александра Вучича возле здания парламента Сербии.

По данным журналистов, мужчина выстрелил в 57-летнего гражданина, ранив его в бедро, а затем поджег одну из палаток сторонников Вучича, установленных перед зданием парламента. После этого он бросил в огонь несколько патронов.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Инцидент произошел на площади перед парламентом. После сообщения о возгорании на место прибыли полиция, пожарные и представитель Высшей прокуратуры Белграда. Район оцеплен, продолжаются тушение пожара и следственные действия.

Ранее Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о «майдане» в Сербии.