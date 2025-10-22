На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина устроил теракт в центре Белграда

В Белграде 70-летний мужчина открыл стрельбу у здания парламента
Соцсети

В Белграде 70-летний мужчина открыл стрельбу и поджег палатку сторонников президента Александра Вучича возле здания парламента Сербии. Об этом сообщает издание Kurir.

По данным журналистов, мужчина выстрелил в 57-летнего гражданина, ранив его в бедро, а затем поджег одну из палаток сторонников Вучича, установленных перед зданием парламента. После этого он бросил в огонь несколько патронов.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Инцидент произошел на площади перед парламентом. После сообщения о возгорании на место прибыли полиция, пожарные и представитель Высшей прокуратуры Белграда. Район оцеплен, продолжаются тушение пожара и следственные действия.

Как уточняет издание, президент Сербии Вучич выступит с экстренным обращением в 13:00 по местному времени (14:00 мск) в связи с произошедшим.

По неофициальной информации, мужчина мог целиться в газовый баллон рядом с одной из палаток сторонников президента. Как пишет Kurir, после выстрелов раздался громкий хлопок, вызвавший панику среди находившихся на площади людей. Вскоре после этого появился густой дым.

Полиция оперативно задержала подозреваемого и обезвредила его.

В Сербии регулярно проходят массовые протесты, связанные с трагедией в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

Ранее Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о «майдане» в Сербии.

