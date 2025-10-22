В МИД Венгрии ответили на угрозы Польши принудительно посадить борт Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высмеял заявление польского коллеги Радослава Сикорского о возможном задержании самолета президента РФ Владимира Путина в случае его появления в воздушном пространстве республики. Свой комментарий дипломат опубликовал на странице в социальной сети X.

«Имеет ли в виду Сикорский независимый суд, который по приказу [премьер-министра Польши] Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод «Северный поток — 2»?» — написал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

21 октября министр иностранных дел Польши предупредил, что самолет российского лидера могут принудительно посадить, если он окажется в воздушном пространстве страны. Как отметил Сикорский, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и у Варшавы есть в связи с этим обязательства. Он добавил, что не может гарантировать, что «независимый польский суд» не прикажет правительству сопроводить борт президента РФ для «передачи подозреваемого суду в Гааге».

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора, состоявшегося 16 октября, договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Позднее Сийярто выразил надежду, что европейские страны, которые лежат на пути возможного маршрута пролета российского лидера в Будапешт, позволят ему пересечь свое воздушное пространство.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече с Путиным.