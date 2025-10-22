На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Венгрии ответили на угрозы Польши принудительно посадить борт Путина

Сийярто высмеял Сикорского за отказ гарантировать свободный пролет борта Путина
true
true
true
close
Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высмеял заявление польского коллеги Радослава Сикорского о возможном задержании самолета президента РФ Владимира Путина в случае его появления в воздушном пространстве республики. Свой комментарий дипломат опубликовал на странице в социальной сети X.

«Имеет ли в виду Сикорский независимый суд, который по приказу [премьер-министра Польши] Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод «Северный поток — 2»?» — написал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

21 октября министр иностранных дел Польши предупредил, что самолет российского лидера могут принудительно посадить, если он окажется в воздушном пространстве страны. Как отметил Сикорский, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и у Варшавы есть в связи с этим обязательства. Он добавил, что не может гарантировать, что «независимый польский суд» не прикажет правительству сопроводить борт президента РФ для «передачи подозреваемого суду в Гааге».

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора, состоявшегося 16 октября, договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Позднее Сийярто выразил надежду, что европейские страны, которые лежат на пути возможного маршрута пролета российского лидера в Будапешт, позволят ему пересечь свое воздушное пространство.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами