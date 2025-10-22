На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист напомнил о биографии Каллас, готовящей «трибунал» против России

Журналист Никольский: родственники Каллас были пособниками гитлеровской Германии
true
true
true
close
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Обозреватель Tsargrad.tv Виктор Никольский прокомментировал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о готовности более двух десятков государств объединения принять участие в «международном трибунале против России». Журналист напомнил, что Каллас является правнучкой дипломата Эдуарда Альвера.

«В довоенные годы он был главарем террористической организации «Омакайтсе», а затем командующим военизированного объединения «Кайтселийт». <...> Участники этих организаций после революции топили в Балтийском море русских целыми семьями, а в годы Великой Отечественной войны стали ярыми пособниками гитлеровцев», — рассказал Никольский.

Он также отметил, что дед Каллас по материнской линии был осужден в 1949 году за пособничество уничтожению мирных жителей.

И лишь отец нынешней главы евродипломатии, Сийм Каллас, «понимая, куда ветер дует», в 1972 году вступил в КПСС, добавил он.

6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал, что в настоящее время ведется вся необходимая работа над так называемым «специальным трибуналом» против РФ. Он выразил надежду, что вскоре удастся профинансировать первый шаг, так как для работы органа нужны деньги от стран-членов или от партнеров.

Позднее Каллас сообщила, что региональное содружество выделило первые €10 млн на «специальный трибунал» по Украине. Готовность участвовать проявили 25 государств — членов союза из 27.

Ранее Каллас окрестили «позором Европы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами