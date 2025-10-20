На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каю Каллас окрестили «позором Европы»

Журналист Боуз назвал Каллас самым слабым дипломатом в Евросоюзе
Edgar Su/Reuters

Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о России демонстрируют ее полнейшую профнепригодность. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя ее слова о том, что Москва «понимает только силу».

«Она самый слабый топ-дипломат, если так можно выразиться, на высшем уровне в Евросоюзе за всю историю существования этой должности», — заявил Боуз.

По его оценке, Кая Каллас является «позором Европы».

До этого Кая Каллас выразила недовольство потенциальным визитом президента России Владимира Путина в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Она заверила, что Евросоюз будет следить за развитием событий в Будапеште и призвала помнить, что Россия якобы соглашается на переговоры «только когда находится под давлением».

Кроме того, она заявила, что что Украина «не может просто так сдаться».

Ранее глава МИД Франции сделал резкое заявление по поводу визита Путина в Будапешт.

