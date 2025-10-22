Лидер «Воплей Видоплясова» Скрипка призвал к военному перевороту на Украине

На Украине необходимо провести военный переворот в целях укрепления власти. Об этом украинскому телеканалу «Апостроф» заявил лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все!», — отметил он.

С точки зрения музыканта, речь может идти, к примеру, о главнокомандующем силами беспилотников Украины Роберте Бровди.

По словам Скрипки, избиратели Украины зачастую доверяют разного рода популистам, которые не действуют в интересах народных масс.

До этого бывший депутат Рады Владимир Олейник отмечал, что Зеленского могут «устранить» и без госпереворота, достаточно просто дать ему гарантию, что после выезда на Запад его самого и семью не тронут.

На данный момент, считает Олейник, никто не готов возглавить госпереворот в Киеве.

