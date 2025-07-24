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В США раскрыли «самую большую» ошибку Зеленского

Bloomberg: ограничение полномочий НАБУ является самой большой ошибкой Зеленского
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Ints Kalnins/Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является его «самой большой» ошибкой с момента победы на президентских выборах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Один из чиновников назвал этот шаг самой большой ошибкой Зеленского с момента его вступления в должность в 2019 году», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что новый закон может осложнить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и поставить под угрозу военное финансирование страны.

До этого журнал The Economist писал, что Зеленский совершил грубую стратегическую ошибку, приняв закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В материале отмечается, что глава государства подписал новый закон «с неприличной поспешностью».

Закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, был принят 22 июля. Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния РФ. В США и Европейском союзе раскритиковали решение властей Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине прошли протесты из-за принятия закона о НАБУ и САП.

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