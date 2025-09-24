Украинский политик: Зеленского могут убрать без госпереворота

Украинского лидера Владимира Зеленского могут «устранить» и без госпереворота, достаточно просто дать ему гарантию, что после выезда на Запад его самого и семью не тронут. Об этом заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник, передает aif.ru.

«Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — подчеркнул он.

На данный момент, считает Олейник, никто не готов возглавить госпереворот в Киеве.

В июле украинские СМИ писали, что против Зеленского реализовывается трехэтапный план по его свержению на фоне происходивших тогда протестов на Украине из-за ситуации с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

