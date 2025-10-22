Отец Маска напомнил о чуде, которое совершил Советский Союз во Вторую мировую

Спасение мира Советским Союзом в годы Второй мировой войны стало настоящим чудом. Об этом в рамках открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана заявил отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск, передает РИА Новости.

«Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом», — подчеркнул он.

Именно такое чудо, по мнению Эррола Маска, помогло миру выжить и преодолеть нацизм.

21 октября Эррол Маск прилетел в Казань с целью посетить местные ИТ-парки. По словам Маска-старшего, Казань заинтересовала его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта. Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон, возможно, вскоре также посетит Россию в ближайшее время.

Маск-старший отметил, что ранее его сын уже бывал в России. «Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в движении, он постоянно летает. Так что, знаете, вполне возможно, что он окажется здесь», – подчеркнул он.

18 октября Эррол Маск сообщил, что с его точки зрения Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и превосходит по впечатлениям даже Лондон и Вашингтон.

Ранее Эррол Маск заявил, что русские женщины самые красивые в мире.