Захарова отреагировала на признание реки с крокодилами пригодной для Олимпиады в 2032 году

Захарова: после парижской Сены рептилиями спортсменов не запугать
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на признание реки с крокодилами Фицрой пригодной для Олимпиады в 2032 году. Комментарий дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Во-первых, после парижской Сены рептилиями спортсменов не запугать. А, во-вторых, ждем зоозащитников. Мы по Сочи помним, как они трепетно следили за флорой и фауной олимпийского региона», — написала Захарова.

По ее мнению, судьба животных не должна оставить активистов равнодушными.

До этого стало известно, что река Фицрой в австралийском штате Квинсленд официально одобрена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования планируется провести в Рокгемптоне. Австралийская ассоциация гребцов выразила сомнения в соответствии реки международным стандартам.

Особую озабоченность вызывает не только наличие крокодилов, но и технические характеристики трассы. По словам представителей федерации, на маршруте присутствует множество ручьев, что не соответствует требованиям международных стандартов.

Ранее стало известно, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

