Река с крокодилами одобрена для олимпийских соревнований в 2032 году

Река с крокодилами одобрена для проведения соревнований на Олимпиаде-2032

Река Фицрой в австралийском штате Квинсленд официально одобрена национальным оргкомитетом Олимпиады-2032 для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Австралийская вещательная корпорация.

Соревнования планируется провести в Рокгемптоне. Австралийская ассоциация гребцов выразила сомнения в соответствии реки международным стандартам.

«Да, здесь есть гребной клуб, наши спортсмены готовились здесь к Олимпиаде-2020. Мы не против соревноваться здесь, но крокодилы могут отпугнуть иностранных спортсменов» — заявила исполнительный директор ассоциации Сара Кук.

Особую озабоченность вызывает не только наличие крокодилов, но и технические характеристики трассы. По словам представителей федерации, на маршруте присутствует множество ручьев, что не соответствует требованиям международных стандартов.

Прежде World Racing уже признавала Фицрой непригодной для проведения соревнований, отметив, что река подходит только для тренировок. Тем не менее, Консультативный комитет по наследию гребных видов спорта (CQ32) подтвердил, что река прошла первоначальную проверку Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA).

