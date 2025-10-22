На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спортсмены, соответствующие критериям МОК, имеют право выступать»: генсек ФБР

Генсек ФБР Пархоменко: спортсмены, соответствующие правилам МОК, могут выступать
Федерация бобслея и скелетона России

Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что организация ожидает официальные критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, передает «Матч ТВ».

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с запросом о предоставлении правил допуска российских атлетов.

«Было принято решение, что спортсмены, которые соответствуют критериям индивидуальных и нейтральных спортсменов МОК, имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой IBSF. Сейчас IBSF будет официально запрашивать у МОК критерии», — заявил Пархоменко. Он добавил, что ФБР продолжает активную работу по возвращению российских сборных в международный спорт.

20 октября апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации об отстранении россиян от турниров. После этого министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что бобслеисты должны получить шанс выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в ГД назвали виновников недопуска российских лыжников к участию в соревнованиях.

