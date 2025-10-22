На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали сообщения о «закрытой ноте» для США по Украине

Песков о закрытой ноте для США: РФ неоднократно излагала свою позицию по Украине
true
true
true
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

В Кремле не подтвердили факт того, что Россия направила Соединенным Штатам закрытую ноту с условиями для урегулирования конфликта на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.

«Россия делала это (излагала свою позицию — прим. ред.) неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо известны, они четко сформулированы президентом. Больше никаких новостей по этому поводу у нас пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о существовании закрытой ноты для Вашингтона.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что РФ якобы направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. Согласно полученной информации, в документе, известном как non-paper, Москва подтвердила свои прежние требования, включающие установление контроля над всей территорией Донбасса.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков не смог подтвердить информацию агентства.

Ранее Зеленский заявил, что США призывали Украину вывести войска из Донбасса.

