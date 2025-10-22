В МИД заявили, что между Москвой и Вашингтоном не было обмена документами по Украине

Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине

Россия и США в последнее время не обменивались документами в формате non paper (неофициальный дипломатический меморандум) по урегулированию на Украине. Об этом на брифинге заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Не могу подтвердить, что обменивались», — ответил он журналистам.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что РФ направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. Согласно полученной информации, в документе, известном как non-paper, Москва подтвердила свои прежние требования, включающие установление контроля над всей территорией Донбасса.

Журналисты Agence France-Presse в свою очередь отметили, что встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским 17 октября была «напряженной и сложной». Высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству, что Трамп в разговоре с украинским президентом «оказывал давление на Украину, чтобы она отказалась от Донбасса». По мнению собеседника AFP, политика американского лидера в отношении украинского урегулирования «движется по кругу».

