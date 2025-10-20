Зеленский рассказал, как в США обсуждал выход из Донбасса. Трамп заявил, что этого не было

Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что на переговорах с Дональдом Трампом в Белом доме обсуждался вывод украинских войск с территории Донбасса. По словам украинского лидера, эту идею продвигал спецпредставитель США, однако Зеленский отверг такие условия, заявив, что Киев не будет уходить с территории под давлением. Зеленский также сообщил о готовности обменять украинские дроны на американские ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече в Белом доме обсуждался вывод ВСУ с территории Донбасса. Его слова приводит издание «Страна.ua». По словам украинского лидера, этот вопрос продвигал спецпредставитель США Стив Уиткофф.

«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в конституцию [России]. Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет уходить с какой-то территории?» — заявил Зеленский на брифинге для прессы.

Встреча президентов и делегаций США и Украины прошла в Белом доме 17 октября. Газета Financial Times сообщила, что после открытой части переговоров беседа за закрытыми дверями шла на повышенных тонах и несколько раз перерастала в перепалку. Источники газеты утверждают, что Трамп «все время ругался» и якобы скинул со стола карты линии фронта, представленные украинской делегацией. Сам президент США впоследствии опроверг, что на встрече обсуждался выход сил Киева с территории Донбасса.

«Этот регион должен остаться таким, какой он есть, Россия контролирует около 78% его территории», — приводит его слова Reuters.

Дроны на ракеты

Зеленский на брифинге также заявил, что Киев готов передать Вашингтону беспилотники в обмен на крылатые ракеты производства США.

«США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: вашей (украинской. — «Газета.Ru») практики сегодня у нас нет, и, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие», — сказал он.

Портал Axios ранее со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Дональд Трамп отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahаwk.

В свою очередь издание Politico сообщило, что Киеву не удалось договориться с США о заключении каких-либо важных соглашений перед встречей 17 октября.

Источники в Республиканской партии рассказали Politico, что Киев направил на подготовку встречи «огромную» делегацию, в составе которой были глава кабмина Юлия Свириденко и руководитель офиса президента Андрей Ермак, однако они «потерпели неудачу».

«Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные меры, в том числе некоторые соглашения с крупными американскими оборонными компаниями и энергетическими игроками, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме», — сказал собеседник издания.

Другой источник добавил, что за неделю работы украинской делегации в США «не было достигнуто никаких конкретных договоренностей».

Помощь Украине

В ходе брифинга Зеленский также заявил, что к программе по закупке американского оружия для Украины, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) присоединились очень мало стран.

«Если быть откровенным: не все страны, даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике и публично, сейчас уже присоединились к программе PURL», — приводит его слова «Страна».

Зеленский добавил, что из-за малого количества участников некоторые страны вынуждены платить деньги на поставки Киеву по второму кругу в рамках этой программы.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль 16 октября сообщил, что пока что закупки по PURL удалось профинансировать только на $422 млн, вместо ожидаемых $500 млн. Зеленский отмечал, что Киеву нужно $1 млрд ежемесячно на закупку оружия у США.

Окончание конфликта

В рамках брифинга Зеленский также заявил, что приближается «возможное окончание» конфликта с Россией. Он пояснил, что в международных отношениях формируется мощный политический запрос на завершение боевых действий между Москвой и Киевом. Украина пользуется этим настроением, чтобы «усилить свое давление на Россию», добавил Зеленский.

При этом украинский лидер заявил, что сейчас Украина не может «быстро закончить» конфликт из-за значительного превосходства ВС РФ. Зеленский также скептически отнесся к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в ближайшие недели в Будапеште.

«Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого... Он считает, что «венгерский формат» может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет», — приводит его слова «РБК-Украина».

Украина поддержит эту позицию, если потенциальная встреча в Будапеште приведет к окончанию боевых действий. При этом Киев не будет участником ситуации, которая будет повторять Будапештский меморандум, поскольку он принес «негативный исторический опыт».