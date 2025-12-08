На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего свекра, избившего певицу на свадьбе, лишили свободы на год

В Казахстане осудили мужчину, избившего на свадьбе певицу Азоду
azoda.tolaevna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Казахстане суд вынес приговор мужчине, который напал на певицу Азоду Турсинмурадову. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, после применения силы у артистки зафиксировали синяки на шее, предплечье и грудной клетке. Изначально прокурор настаивал на лишении свободы на год. Сама Турсинмурадова требовала 700 тысяч тенге в качестве компенсации материального ущерба и еще 10 млн компенсации морального вреда.

«Сам подсудимый пытался добиться переквалификации дела на более мягкую статью и отделаться штрафом», – сообщается в публикации.

В результате фигуранта приговорили к году лишения свободы. Певице он компенсирует всего более миллиона тенге.

Об инциденте стало известно в начале сентября текущего года. Как рассказала сама исполнительница, во время выступления на свадьбе на нее напал отец бывшего супруга. Мужчина нанес пострадавшей несколько ударов. Что стало причиной произошедшего, не уточнялось.

Ранее девушка вышла замуж за спасателя, который вытащил ее из-под завалов 17 лет назад.

