Золотов вручил медаль Кадырову за достижение целей СВО на Украине

Глава Росгвардии Золотов вручил медаль Рамзану Кадырову и грамоту его сыну Адаму

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль «За боевое отличие», а его сыну Адаму Кадырову — грамоту. Об этом сообщил соратник главы Чечни Магомед Даудов в Telegram-канале.

«Наш национальный лидер всецело посвятил свою жизнь продолжению созидательного курса Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот къобалдойла цуьнан), служению своему народу и нашему великому Отечеству», — отметил в публикации Даудов.

Также соратник Кадырова рассказал о награждении сына главы Чечни Адама Кадырова. Ему передали почетную грамоту войск Росгвардии. При этом формулировка, с которой сыну Кадырова вручили новую награду, не уточняется.

«Адам Рамзанович достойно продолжает Путь Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот къобалдойла цуьнан)», — также подчеркнул Даудов.

До этого глава Чечни показал видео уничтожения украинских военных в Харьковской области. По его словам, чеченские дроноводы засекли перемещение украинских военных в частном секторе, после чего по ним отработали операторы ударных FPV-дронов.

Ранее Кадыров публично поздравил сына с Днем рождения.