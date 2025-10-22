В Венгрии понадеялись, что страны Европы обеспечат пролет борта Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN выразил надежду, что европейские страны обеспечат пролет борта президента России Владимира Путина на саммит в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Я надеюсь, что те страны ЕС, которые лежат на пути возможного маршрута пролета президента Путина в Венгрию, позволят ему пролететь, потому что если они [Путин и Трамп] встретятся, это надежда на установление мира», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что если какая-либо из стран Европы не позволит борту российского лидера пролететь в воздушном пространстве, то это будет означать, что «они не хотят мира».

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в Будапеште. 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что подготовка саммита продолжается. При этом дата переговоров Путина и Трампа пока не ясна, добавил он.

В свою очередь политолог Рафаэль Ордуханян не исключил, что власти Польши или других стран Евросоюза могут устроить провокацию, если самолет президента России Владимира Путина войдет в их воздушное пространство.

