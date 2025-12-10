Двух россиян задержали в Таиланде по подозрению в организации онлайн-продаж марихуаны

В Таиланде задержали россиян с крупной партией марихуаны для онлайн-продаж

Двоих граждан России задержали в Таиланде по подозрению в организации онлайн-продаж марихуаны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на королевскую полицию страны.

По данным источника, задержаны 34-летний Иван и 35-летний Марк. Их подозревают в управлении русскоязычным интернет-магазином по сбыту наркотиков. Во время обыска полиция изъяла несколько мешков с марихуаной, ноутбуки, телефоны, флешки и микроавтобус. На подозреваемых вышли, изучая расклеенные на улицах Пхукета наклейки с QR-кодами, которые вели на сайт магазина.

«Полиция смогла получить доступ к списку клиентов, так как один из задержанных не успел заблокировать телефон», — говорится в сообщении.

10 декабря сообщалось, что в Испании «беременную» женщину поймали на контрабанде двух килограммов кокаина в искусственном животе. Как пишут СМИ, женщина была задержана в аэропорту Мадрида. Она попыталась пройти таможенный контроль, выдавая себя за беременную, используя искусственный живот, внутри которого скрывались два килограмма кокаина.

Ранее в Армении задержали архиепископа по подозрению в сбыте наркотиков.