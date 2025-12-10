На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре сильных вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса
true
true
true
close
Shutterstock

На Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса — М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным ученых, первую вспышку M1.5 зафиксировали в 02:27 мск. Она произошла в группе пятен 4296 (S18W46). Продолжительность явления составила 20 минут.

Еще три вспышки M1.2, M1.9 и M1.0 произошли в 07:22, 10:37 и 12:55 мск соответственно. Их зафиксировали в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298. Продолжительность вспышек составляла от 10 до 16 минут.

8 декабря на Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X продолжительностью 15 минут. Ее зафиксировали в группе пятен 4298.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее ученая рассказала о возможности увидеть на Солнце Деда Мороза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами