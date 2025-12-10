Четыре сильных вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса — М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным ученых, первую вспышку M1.5 зафиксировали в 02:27 мск. Она произошла в группе пятен 4296 (S18W46). Продолжительность явления составила 20 минут.

Еще три вспышки M1.2, M1.9 и M1.0 произошли в 07:22, 10:37 и 12:55 мск соответственно. Их зафиксировали в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298. Продолжительность вспышек составляла от 10 до 16 минут.

8 декабря на Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X продолжительностью 15 минут. Ее зафиксировали в группе пятен 4298.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

