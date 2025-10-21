На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Украины обвинил Россию в использовании зимы как оружия

Глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в попытке использовать зиму как оружие
true
true
true
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины на своей странице в соцсети Х обвинил Россию в якобы попытке использовать зиму как оружие.

По его словам, «Москва пытается использовать зиму как оружие против украинцев», нанося удары по инфраструктуре Украины.

«Мы можем противостоять этому террору вместе, увеличив поддержку Украины, включая срочную энергетическую помощь», — написал Сибига по итогам встречи с главой МИД Канады Анитой Ананд.

Политик поприветствовал предстоящее председательство Канады в «Большой семерке» и понадеялся на новую помощь Киеву.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим Вооруженные силы Украины. Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Сибига призвал союзников «мобилизовать помощь» для обеспечения устойчивости Украины.

