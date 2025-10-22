На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главе МИД Польши задали вопрос после угроз в адрес Путина

Ментцен напомнил Сикорскому о визите Нетаньяху после угроз в адрес Путина
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выборочно следует указаниям Международного уголовного суда (МУС), угрожая президенту РФ Владимиру Путину, но не обращая внимание на визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом заявил польский депутат Славомир Ментцен на своей странице в соцсети X.

«Почему Польша в одном случае полностью игнорирует МУС, а в другом хочет прислушиваться к МУС, даже рискуя ответными действиями со стороны России?» — спросил он.

Ментцен напомнил, что МУС выдал ордер на «арест» Нетаньяху, но польское правительство все равно выслало ему приглашение на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. При этом Варшава гарантировала политику безопасность во время мероприятий.

21 октября глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в воздушном пространстве Польши. Сикорский напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.

