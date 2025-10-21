СМИ: Путин и Трамп не планируют встречаться в ближайшее время

Reuters: встреча Трампа и Путина не планируется в ближайшее время

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют встречу в обозримом будущем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

При этом американский чиновник отметил, что телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым прошел продуктивно.

Во вторник журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу.

CNN сообщал, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.

