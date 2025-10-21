В Европе пообещали «переломать ноги» Зеленскому

Если украинский лидер Владимир Зеленский когда-либо появится в парламенте Румынии, ему «переломают ноги». С таким заявлением выступила депутат европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, передает РИА Новости.

«Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать в моем парламенте», — подчеркнула она.

20 октября глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза заявил, достижение мира на Украине возможно через давление на Россию.

Он также напомнил странам ЕС о необходимости наращивать оборонное сотрудничество Украины и Европы и увеличивать инвестиции в украинскую экономику.

20 октября Зеленский признал, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне сотрудники администрации президента США Дональда Трампа требовали выхода Украины из Донбасса.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.