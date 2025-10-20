В Госдуме увидели возможность для возвращения россиян на международные соревнования

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что решение о допуске российских бобслеистов и скелетонистов может создать прецедент для возвращения других спортсменов на международные соревнования. Его слова приводит РИА Новости.

«С учётом текущих тенденций можно ожидать положительных решений и по саночникам, и по другим видам спорта. Всем очевидно, что запрет для наших спортсменов был неправильным. Если федерации и суды будут принимать решения в пользу наших атлетов, другие организации поймут, что пора возвращаться к спорту», — заявил Свищев.

20 октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации об отстранении россиян от турниров. После этого министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что бобслеисты должны получить шанс выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее исполком IBSF 21 октября рассмотрит вопрос возвращения россиян на соревнования.