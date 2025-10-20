На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ заявили, что захват активов РФ ударит по самим европейцам

Frankfurter Rundschau: использование активов России ударит по европейцам
Владимир Сергеев/РИА Новости

Захват замороженных российских активов негативно отразится на жизни жителей европейских стран, считает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

«За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — указано в статье.

Журналисты отмечают, что возвращение долга Киевом Евросоюзу возможно только в случае выплаты Москвой так называемых «репараций», что практически невозможно и грозит дефолтом по кредитам. В связи с этом их придется обеспечивать самим членам ЕС за счет налогообложения своих граждан.

20 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере €140 млрд под обеспечение замороженных российских активов. По его словам, соглашение может быть достигнуто до конца года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс это подтвердил наличие таких намерений у ЕК.

При этом планам Брюсселя противятся Венгрия и Бельгия, опасающиеся юридических последствий и ответных мер со стороны Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.

Санкции против России
