В ФРГ заявили, что захват активов РФ ударит по самим европейцам

Захват замороженных российских активов негативно отразится на жизни жителей европейских стран, считает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

«За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — указано в статье.

Журналисты отмечают, что возвращение долга Киевом Евросоюзу возможно только в случае выплаты Москвой так называемых «репараций», что практически невозможно и грозит дефолтом по кредитам. В связи с этом их придется обеспечивать самим членам ЕС за счет налогообложения своих граждан.

20 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере €140 млрд под обеспечение замороженных российских активов. По его словам, соглашение может быть достигнуто до конца года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс это подтвердил наличие таких намерений у ЕК.

При этом планам Брюсселя противятся Венгрия и Бельгия, опасающиеся юридических последствий и ответных мер со стороны Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины.