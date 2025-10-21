На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Херсон, Одесса, Николаев»: эксперт рассказал о следующих шагах ВС России

Аналитик Джерелиевский: Россия освободит Херсон, когда продвинется в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия освободит ряд территорий Украины, включая Одессу, Херсон и Николаев, однако в первую очередь необходимо завершить освобождение Запорожской области. Об этом заявил военный эксперт Борис Джерелиевский, передает aif.ru.

«Несомненно, Херсон будет освобожден, будет освобождена Одесская и Николаевская область», — подчеркнул он.

При этом, по мнению аналитика, в конце 2025 года перед вооруженными силами России стоят более важные задачи.

«Сначала нужно дождаться полного освобождения Запорожской области, в том числе ее правобережной части. Это позволит двигаться на Херсон», — считает Джерелиевский.

20 октября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что украинские войска уже не в силах сдерживать наступление ВС России, которые наращивают темпы продвижения в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Макговерна, большую роль в ускорении продвижения играют беспрецедентные по масштабам удары ракетами и БПЛА по позициям ВСУ, украинским складам и военно-промышленным объектам.

Ранее Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
