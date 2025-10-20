Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки

Российские военнослужащие на красноармейском направлении разорвали многоуровневую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новопавловки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Она была многоуровневая - это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов», — заявил он.

Пушилин отметил, что противник мог очень долго держать оборону, если бы не грамотные действия российских подразделений.

Новость дополняется.