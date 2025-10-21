Экс-премьер Украины заявил, что США могут устранить Зеленского

Соединенные Штаты могут обеспечить выход украинских подразделений с территории Донбасса в том числе с помощью устранения украинского лидера Владимира Зеленского, который занял непримиримую позицию по этому вопросу. Об этом ТАСС заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Для этого они должны давить на Зеленского другими способами. Они этих способов имеют немало в своем распоряжении», — отметил политик.

По словам Азарова, одним из существенных рычагов влияния на Зеленского может стать лоббирование Вашингтоном отставки нынешнего украинского лидера.

Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что на переговорах с Дональдом Трампом в Белом доме обсуждался вывод украинских войск с территории Донбасса. По словам украинского лидера, эту идею продвигал спецпредставитель США, однако Зеленский отверг такие условия, заявив, что Киев не будет уходить с территории под давлением. Зеленский также сообщил о готовности обменять украинские дроны на американские ракеты.

Встреча президентов и делегаций США и Украины прошла в Белом доме 17 октября. Газета Financial Times сообщила, что после открытой части переговоров беседа за закрытыми дверями шла на повышенных тонах и несколько раз перерастала в перепалку. Источники газеты утверждают, что Трамп «все время ругался» и якобы скинул со стола карты линии фронта, представленные украинской делегацией. Сам президент США впоследствии опроверг, что на встрече обсуждался выход сил Киева с территории Донбасса.

Ранее СМИ рассказали, что Трамп не обращал внимания на Зеленского на переговорах.