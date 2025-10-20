На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две страны ЕС отказались участвовать в «трибунале» против России

Словакия и Венгрия не станут участвовать в создании трибунала против РФ
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Словакия и Венгрия не станут участвовать в создании Евросоюзом «трибунала» по расследованию «преступлений» России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Европе.

»Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — указано в сообщении.

6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал, что в настоящее время ведется вся необходимая работа над так называемым «специальным трибуналом» против РФ. В то же время он выразил надежду, что вскоре удастся профинансировать первый шаг, так как для работы трибунала нужны деньги от стран — членов или от партнеров.

Позднее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что региональное содружество выделило первые €10 млн на «специальный трибунал» по Украине. Готовность участвовать проявили 25 государств — членов союза из 27.

Ранее Лавров заявил о подверженности западных стран «нацистскому вирусу».

