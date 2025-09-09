Россия констатирует ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в странах Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров перед заседанием Международного антифашистского форума, передает ТАСС.

Лавров обратил внимание на то, что именно народы СССР ценой многомиллионных человеческих потерь сыграли решающую роль в уничтожении нацизма. Дипломат отметил, что Нюрнбергский трибунал в 1946 году сурово осудил нацистских преступников и их приспешников.

По мнению министра, сегодня на Западе забыли, как тяжело после Второй мировой войны достался мир и к чему способны привести убежденность в собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм.

Лавров подчеркнул, что долг России — хранить историческую правду и принимать практические шаги по недопущению неонацистских тенденций.

В конце июня Лавров заявлял, что германских и украинских нацистов объединяет отношение к тем, кого они хотят поработить. По его словам, нацисты времен Адольфа Гитлера сжигали евреев только за то, что они евреи, а «нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские».

