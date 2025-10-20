На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РВИО предложили способ борьбы с курсом Украины на дерусификацию

РВИО призвало использовать исторические названия для борьбы с дерусификацией
Adam Gray/AP

Научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) в рамках борьбы с курсом властей Украины на дерусификацию предложил использовать в общественном пространстве и школах исключительно исторические, географические и топонимические названия, не обращая внимания на решения Киева о переименовании объектов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление совета.

В РВИО отметили, что украинское руководство посягает на историческую память человечества. В том числе об этом свидетельствует публикация так называемым «Украинским институтом национальной памяти» списков государственных деятелей и деятелей культуры, обвиняемых в «глорификации Российской империи». Среди них — российские императоры от Петра I до Николая II, писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Иван Тургенев, композиторы Михаил Глинка, Модест Мусоргский, художник Василий Суриков и другие.

«Члены научного совета РВИО предлагают <...> использовать в общественном пространстве, СМИ, школах, книгоиздании, интернет-пространстве (включая карты) исключительно исторические, географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом», — говорится в заявлении.

При этом в РВИО считают важным учитывать предпочтения местных жителей относительно исторических названий населенных пунктов на Украине. Члены научного совета, с учетом результатов проводившихся на Украине социологических опросов, выступили за то, чтобы называть город Днепр — Днепропетровском, а Кропивницкий — Елизаветградом. В заявлении указаны и другие рекомендации, а также подчеркивается, что представленный список не является исчерпывающим.

Ранее на Украине зарегистрировали законопроект о переименовании копеек.

