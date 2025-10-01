На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине зарегистрировали законопроект о переименовании копеек

В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек в шаги
Банк Украины

Руководство Верховной рады Украины внесло в парламент законопроект о переименовании копеек в «шаги». Соответствующий документ появился на официальном сайте украинского парламента.

С такой инициативой изначально выступил Национальный банк Украины еще в 2024 году. А в июле НБУ в своей газете «Финансовая мудрость» опубликовал диалог нынешнего главы регулятора Андрея Пышного и бывшего руководителя Виктора Ющенко. Необходимость смены названия была объяснена тем, что название «копейка» российского происхождения, а поэтому «чуждое и враждебное» для республики.

В качестве инициаторов законопроекта значатся председатель Рады Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко и ряд других парламентариев.

В июне депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в стране решили переименовать еще 328 населенных пунктов. По его словам, это делается в рамках так называемых «декоммунизации» и «деколонизации». В частности, село Московка было решено переименовать в Мировое, а населенный пункт Первомайское станет Заводским. Кроме того, будет переименовано село Каменка в Киевской области — его решили писать на украинский манер: Кам'янка.

Ранее власти Днепра решили изменить дату основания города из-за России.

