В Венгрии заявили о желании ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Евросоюза (ЕС) хотят сорвать встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште принес мир.

«Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», — сказал Сийярто после заседания глав МИД стран Евросоюза.

До этого политолог Борис Межуев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что ЕС, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.