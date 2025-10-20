Спецпредставитель России Лаврентьев посетит Иран

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев прибудет 20 октября в Тегеран, где проведет переговоры с иранской стороной. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В частности, ожидается встреча Александра Лаврентьева с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

По данным агентства, встреча пройдет вечером. В рамках своего визита Лаврентьев встретится также с иранскими дипломатами. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он отметил, что эти контакты осуществляются в различных областях в рамках сотрудничества и консультаций между двумя странами.

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.