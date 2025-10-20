Глава МИД Польши анонсировал «счастливое решение» по займу Украине за счет России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о предоставлении Украине кредита за счет замороженных активов России двигается к «счастливому завершению». Его слова приводит газета The Guardian.

По оценке министра, соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года.

«Все очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать свои собственные. Не спрашивайте меня, что я предпочту», — сказал Сикорский.

Согласно идее Еврокомиссии, ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее Бельгия предупредила о рисках в случае конфискации замороженных активов РФ.