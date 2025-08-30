На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия предупредила о рисках в случае конфискации замороженных активов РФ

МИД: Бельгия выступает против конфискации замороженных активов России
Depositphotos

Бельгия выступает против конфискации конфискации замороженных активов России. Об этом перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел в Дании заявил глава бельгийского МИД Максим Прево, передает РИА Новости.

Он отметил, что эти активы «надежно защищены международным правом».

«Их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов», — пояснил дипломат.

По словам Прево, изменение инвестиционной стратегии также не является возможным вариантом, поскольку это «может повысить уровень рисков: юридических, финансовых и судебных».

Накануне газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды с целью направить полученные средства на Украину.

Ранее Евросоюз перевел Украине новый транш в размере €4,05 млрд.

