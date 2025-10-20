Слова Владимира Зеленского о том, что Украина не проигрывает, но и Россия не побеждает в ходе конфликта, вызывают недоумение. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист предположил, что украинский лидер «либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что Россия не побеждает в боевых действиях на Украине. По мнению Зеленского, российская армия сейчас находится в слабой позиции, поскольку под ее контролем находится «около 1%» территории Украины. Кроме того Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории ДНР, чего якобы требует российская сторона.

Позже военный политолог Александр Перенджиев заявил, что вооруженные силы России освободят территории в зоне СВО и без подарков Владимира Зеленского.

