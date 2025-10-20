Западный аналитик рассказал, как может выглядеть победа России на Украине

Профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала заявил, что победа России в конфликте будет выглядеть не как прекращение огня, а как «капитуляция Украины». Его слова приводит журнал Newsweek.

По его словам, победа России означала бы, что она получит все занятые территории. Кроме того, считает эксперт, «украинцам придется уйти с территорий, которые они сейчас удерживают».

Масала считает, что затем президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, а новые президентские выборы, благодаря якобы вмешательству России, «могут привести к власти прокремлевского лидера».

«Если Москва добьется своего, украинская армия будет слабой, а отсутствие значимых международных гарантий безопасности будет означать, что «тогда победит Россия», — заявил Масала.

По его прогнозу, Украина отдаст пятую часть территории, а Киев будет вынужден включить в конституцию положение о постоянном нейтралитете, исключающем членство в НАТО.

Накануне Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории ДНР, чего якобы требует российская сторона.

О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

