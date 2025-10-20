На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Западный аналитик рассказал, как может выглядеть победа России на Украине

Профессор Масала: при победе России Украина отдаст территории, а Зеленский уйдет
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала заявил, что победа России в конфликте будет выглядеть не как прекращение огня, а как «капитуляция Украины». Его слова приводит журнал Newsweek.

По его словам, победа России означала бы, что она получит все занятые территории. Кроме того, считает эксперт, «украинцам придется уйти с территорий, которые они сейчас удерживают».

Масала считает, что затем президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, а новые президентские выборы, благодаря якобы вмешательству России, «могут привести к власти прокремлевского лидера».

«Если Москва добьется своего, украинская армия будет слабой, а отсутствие значимых международных гарантий безопасности будет означать, что «тогда победит Россия», — заявил Масала.

По его прогнозу, Украина отдаст пятую часть территории, а Киев будет вынужден включить в конституцию положение о постоянном нейтралитете, исключающем членство в НАТО.

Накануне Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории ДНР, чего якобы требует российская сторона.

О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в России ответили на отказ Зеленского «отдавать» Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами