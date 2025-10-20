Вооруженные силы России освободят территории в зоне СВО и без подарков президента Украины Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя слова Зеленского, что Киев ничего не будет дарить России.

«А мы подарков не просим. Сами возьмем то, что нам нужно, без всяких подарков. Мы не ждем подарков от Зеленского. Заработанное нами в ходе боевых действий — это наше, поэтому мы заберем свое», — заявил Перенджиев.

Эксперт напомнил, что существовало много версий о том, что Зеленского «уберут» или «он сам уйдет», однако политик все еще на месте. Он чувствует себя вполне комфортно и продолжает держаться за свое кресло, констатировал политолог.

Накануне Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории ДНР, чего якобы требует российская сторона.

О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

