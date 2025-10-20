Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко осудил исключение своей партии Smer из Партии европейских социалистов и предложил переименовать европейскую организацию. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Фицо, когда он предлагал в брюссельской фракции социалистов социальные инициативы, включая бесплатные обеды и повышение пенсий, евродепутат из Нидерландов ответил ему отказом.

«Роберт, нам это совсем не интересно. Для нас ты станешь настоящим левым только тогда, когда возглавишь гей-парад (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Братиславе», — ответил ему евродепутат из Нидерландов.

Словацкий премьер отметил, что главной причиной исключения стала принятая в Словакии поправка к Конституции о существовании только двух полов.

Фицо заключил, что Партия европейских социалистов отошла от традиционных левых ценностей и должна сменить название. По его словам, партия ЕС «согласилась бы даже на брак между кошками».

16 октября Фицо раскритиковал повестку Европейского совета, заявив, что она сосредоточена исключительно на Украине в ущерб внутренним проблемам ЕС.

