Фицо: русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки

Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя провал западных планов по «постановке России на колени» через конфликт на Украине, сообщается на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки», — отметил Фицо.

По словам словацкого политика, уже через три месяца после начала конфликта Киеву было предложено готовое мирное соглашение.

«Однако представители западных стран во главе с бывшим британским премьером Джонсоном убедили Зеленского отказаться от мира», — добавил Фицо.

В пятницу премьер Словакии заявил, что его страна поддерживает встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, а также готова оказать Венгрии помощь в организации встречи.

Днем ранее Фицо раскритиковал повестку Европейского совета, заявив, что она сосредоточена исключительно на Украине в ущерб внутренним проблемам ЕС.

Ранее Фицо призвал Евросоюз сбросить «антироссийские очки».