Фицо: Евросовет обсуждает только Украину в ущерб внутренним проблемам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал повестку Европейского совета, заявив, что она сосредоточена исключительно на Украине в ущерб внутренним проблемам ЕС. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину», — отметил Фицо.

По словам премьера, внутренние проблемы Евросоюза обсуждаются лишь фрагментарно — «где-то между кофе и заключительными аплодисментами». Среди нерешенных вопросов он назвал проблемы конкурентоспособности и экономические угрозы для автомобильной промышленности.

7 октября кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон уделяет внимание к теме возможной войны Европы с Россией на фоне нерешенных внутренних проблем страны.

3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с позицией Венгрии, что Европа скатывается к войне и что отправленные в будущем на Украину военные вернутся в гробах.

