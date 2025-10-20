СМИ: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России

Президент США Дональд Трамп во время переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждал гарантии безопасности как для Украины, так и для Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

«Трамп... размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — сказано в сообщении агентства со ссылкой на два источника, пожелавших остаться анонимными.

Как заявил изданию третий источник, американский лидер пришел к этому предложению, после того как президент Украины заявил, что добровольно «не отдаст» никакую территорию. По его словам, встреча закончилась тем, что глава Белого дома «решил заключать «сделку там, где мы находимся — на линии демаркации».

Новость дополняется.