Вопрос с Tomahawk остался открытым: как прошла встреча Трампа и Зеленского

В США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Украинский президент Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. До закрытой встречи они провели пресс-конференцию.

Зеленский прибыл в Белый дом на полчаса позже положенного. Трамп встретил Зеленского у входа и пожал ему руку. Украинский президент на эту встречу надел черный деловой костюм и черную рубашку, но был без галстука, и Трамп похвалил его образ. Американский президент кратко сказал журналистам, что уверен в том, что сможет остановить боевые действия на Украине.

«Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с [российским президентом Владимиром] Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить», — заявил Трамп в начале пресс-конференции.

Удары вглубь России отменяются?

До начала переговоров СМИ активно писала, что основная цель визита Зеленского в США — получить дальнобойные ракеты Tomahawk, а также разрешение на их использование для ударов вглубь России. Трамп четко обозначил свою позицию: передача подобного оружия будет означать эскалацию конфликта. Однако эта тема все еще является предметом обсуждения.

Последнее время Трамп активно намекал, что США могут передать Украине ракеты Tomahawk и разрешить их использовать для ударов по военным объектам на российской территории. Москва однозначно дала понять, что это решение приведет к эскалации конфликта и не изменит ситуации на поле боя. После разговора с Путиным Трамп резко заявил, что США самим нужны Tomahawk и они не будут передавать их Украине .

«Лучше закончить эту войну без Tomahawk. И я думаю, мы близки к этому», — заявил Трамп во время пресс-конференции.

Зеленский предложил передать США тысячи дронов. По его словам, американцы производят в большом количестве ракеты, но забывают про беспилотники, а у Украины есть «серьезное предложение по дронам». В обмен он хочет Tomahawk.

«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Мы не для этого здесь. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней», — появилось сообщение в аккаунте Белого дома в соцсетях после встречи президентов.

Встреча в Будапеште

Трамп еще раз подтвердил, что их договоренность с Путиным во время телефонного разговора о новой очной встрече остается в силе. Он подчеркнул, что переговоры в Будапеште пройдут без Зеленского, однако Трамп передаст ему суть разговора.

«Нам нравится [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. <...> У него (Орбана. — «Газета.Ru») нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином», — объяснил Трамп выбор страны для встречи с Путиным.

Хотят мира или войны?

Трамп отметил, что, по его мнению, и Путин, и Зеленский хотят завершить военный конфликт. На что украинский президент ответил:

«Мы хотим мира, Путин не хочет. Нам нужно оказать на него давление».

У Трампа также спросили, удастся ли Украине выйти на границы 1991 года. Он не ответил на вопрос прямо, уклончиво заявив, что будущее неизвестно.

Зеленский обозначил, что у Трампа есть «большая возможность» завершить конфликт. По его словам, предыдущий президент США Джо Байден не смог бы этого сделать. Трамп также считает, что можно в ближайшее время решить вопрос, но только в случае проявления гибкости со стороны участников конфликта.

Пошлины Трампа

Не обошел стороной Трамп и экономический аспект. Он заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. При этом власти самой страны об этом не сообщали. Кроме этого, американский лидер грозится ввести пошлины против Китая в размере 157%, а не 100%, как было объявлено ранее. Трамп хочет мотивировать основных импортеров российской нефти отказаться от этого российского ресурса, чтобы лишить Москву значительной части доходов. По его мнению, это поможет быстрее завершить конфликт.

Трамп продолжил беседу с Зеленским в закрытом режиме. По данным РБК-Украина, Зеленский показал Трампу карту с «болевыми точками» российской оборонной промышленности и военной экономики, на которые можно было бы надавить. CBS News пишет, что украинский президент также хочет добиться увеличения объема разведданных, которые Вашингтон передает Киеву, это поможет сделать украинские удары по российской территории более прицельными. Кроме этого, Украина хочет получить оборудование для модернизации существующих систем вооружений, в том числе истребителей F-16.